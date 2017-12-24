بالفيديو.. سقوط مروع لطالب في حصة التربية الرياضية

موسكو(صدى):

تعرض طالب روسي يبلغ 10 سنوات لسقوط مروع تسبب في كسر ظهره في محاولة للشقلبة خلال حصة التربية الرياضية.

ورصدت كاميرات المراقبة داخل الصالة الرياضية للمدرسة في العاصمة الروسية موسكو ، لقطات للطالب وهو يقوم بالشقلبة تحت إشراف المعلمة، لكنه سقط على رأسه غير قادرا على الحركة.

ويمكن رؤية المعلمة في حالة صدمة بعد الحادث المأساوي، حيث انحنت على ركبتيها لفحص الطالب ، وعلى الفور تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، وشخص الأطباء حالته بكسر في العمود الفقري.

وقالوا إنهم تمكنوا من إنقاذ تلف الأعصاب في العمود الفقري، وأكدوا أنه سيعود إلى حالته الطبيعية بمجرد تعافيه، حيث سيظل مستقليا على ظهر لمدة أسبوعين حتى يتماثل الشفاء.