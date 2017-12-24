” العمل ” تعلق على شركة فصلت شابا لوجود ” عاهة ” بيده

نايف السالم(صدى):

أبدى متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل اهتمام الوزارة بقضية الشاب صاحب مقطع الفيديو الذي قامت، إحدى شركات إنتاج الألبان بفصله من عمله بعد أسبوعين من توظيفه وتوقيعه عقداً .

وكان العامل المفصول صاحب الفيديو، اوضح ان حُجّتهم في فصله هي عدم مناسبته للعمل؛ بسبب المشكلة التي يعاني منها بيده.

يذكر أن الفيديو أثار جدلا واسعًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مما أدى لطلب الشركة عبر صفحتها على ” تويتر ” ‏‎وسيلة اتصال مع الشاب، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل معه من قبل إدارة الموارد البشرية.