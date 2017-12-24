بالفيديو .. الصاروخ الذي تسبب في رعب سكان بريطانيا

لندن(صدى):

تسبب ضوء صاروخ ” فالكون 9 ” الذي أنطلق مساء الجمعة، في ذعر مواطني ولايتي كاليفورنيا و أريزونا، بسبب عدم معرفتهم مصدر هذا الضوء.

وقد تداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو للضوء مجهول المصدر، وأقبل الكثير منهم على الاتصال بأرقام الطوارئ؛ مطالبين بمعرفة مصدر هذا الضوء.

وتداولت الإشاعات بأن هذا الضوء مصدره كائنات فضائية ترسل أطباقا طائرة للهبوط على الأرض.

ومن جانبها، أوضحت المحطات البريطانية المحلية، حقيقة هذا الضوء؛ وقالت أن ما شاهده سكان كاليفورنيا هو صاروخ ” فالكون 9 ” الذي أطلقته شركة ” سبيس إكس ” إلى الفضاء.

ومن جانبها فسرت ” سبيس إكس ” بأنها أطلقت الصاروخ من قاعدة فندنبرج الجوية بولاية كاليفورنيا، وأنه كان محملاً بعشرة أقمار صناعية للاتصالات.