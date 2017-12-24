تحديد 5 أيام لحصول المتضرر من الحوادث على التعويض إلكترونيا

عادل الحربي(صدى):

حدَدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ” تقييم ” ، مدة 5 أيام لحصول المتضرر من حوادث المركبات، على مبلغ التعويض المادية عبر حسابه البنكي إذا كان أقل من 2000 ريال.

كما حدَدت مدة 15 يوماً للحصول على التعويض في حال كان أكثر من 2000 ريال، وذلك وفق آلية جديدة تهدف إلى التعامل إلكترونياً بشكل كامل؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين.

وقالت مصادر، إن مراكز تقدير الحوادث تعد تقاريرها وترسلها إلكترونياً إلى شركات التأمين دون أن تتلقى أموال المعاملات، وتدفع الشركات مبالغ التعويض إلكترونياً عن طرق إيداع قيمتها في حساباتهم البنكية.