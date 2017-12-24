مرور عسير تطيح بمروج ” الفرة “

أبها(صدى):

ضبطت فرق البحث والتحري بمرور منطقة عسير، المكني بـ ” حزب أبها ” ، المتخذ من تطبيق ” سناب شات ” منصة لتوجيه الشباب إلى أماكن ما يُعرف بين أواسطهم بـ ” الفرة “.

وتمثلت ما يُعرف بـ ” الفرة ” في تجمع عدد كبير من الشباب بمركباتهم، ويسيرون في اتجاه واحد، مع رفع أصوات المسجلات والخروج من النوافذ وإطلاق أصوات عالية تزعج المارة والسكان، بل يمتد الأمر إلى عكس الطريق تارة، وإغلاقه تارة أخرى.