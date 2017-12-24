” شرطة جازان ” تطيح بتشكيل عصابي لسرقة السيارات

تركي السالم(صدى):

استطاع كمين محكم متمثلًا في شرطة جازان، من القبض على 7 لصوص، قاموا بسرقة سيارات من عدد من المحافظات بالمنطقة، بعد تقدم وافد آسيوي ببلاغ لمركز محافظة بيش، إثر التعدي عليه بالضرب، والسطو على سيارته والفرار بها.

ووجّه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بتشكيل فريق بحث وتحر متخصص من قِبَل إدارة التحريات لمتابعة الحادثة، والإطاحة بمرتكبيها.

وتمكنت الجهات من ضبطهم، والتعرف على هويتهم، وهم وافدين من جنسية، كانا يختبئان في قرية المطعن بمحافظة بيشة، ويشتمل التشكيل العصابي على 7 أشخاص، من بينهم مواطنان و5 وافدين، يقوموا بسرقة السيارات من عدة محافظات بالمنطقة.