مقترح جديد لتحسين اللغة الإنجليزية داخل قاعات السينما

عادل الحربي(صدى):

قدم الكاتب ومقدم البرامج لؤي الشريف للمملكة، اقتراحا جديدا ضمن خطة تطوير المملكة لقطاع السينما وبداية إصدار تراخيص لدور السينما.

وعلق ” الشريف ” على أول تغريدة لحساب ” السينما السعودية ” على تويتر، مقترحًا الدمج بين الترفيه والتعليم أثناء حضور الأفلام داخل قاعات السينما من خلال تدوين الكلمات والجُمل المفيدة من الفيلم وتوزيعها على الحاضرين.

وقال الشريف ” يا سلام لو بعد كل فيلم ندخله نعطي الزوار ورقة صغيرة عن الكلمات والجُمل اللي ممكن يستفيدها من الفيلم مع نصائح لتقوية لغتهم الانجليزية مثل ما كثير مننا أتقوت لغته من الأفلام، يكون حصل الترفيه والتعليم في ضربة واحدة، موفقين “.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع دشنت الحساب الرسمي للسينما السعودية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعنوان ” السينما السعودية ” ، مغردًا في أولى تدوينة لها “عُدنا ” مما ادى إلى تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الحساب بشكل كبير.