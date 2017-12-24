نورة شنار: تركيا تعيد انتهاكات الدولة العثمانية وتسرق النفط العراقي والسوري

نايف السالم(صدى):

وجهت الكاتبة نورة شنار، اليوم الأحد، الاتهام إلى تركيا بسرقة النفط السوري والعراقي، مشيرة إلى أنهم يعيدون انتهاكات الدولة العثمانية.

وقالت ” شنار ” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : من جرائم الاتراك العجم وحقدهم على العرب والمسلمين يعيدون اليوم السلوكيات الاجرامية للدولة العثمانية البا ئ بسرقة النفط السوري والعراقي وقتل العرب بوحشية مفرطة مدلسين بانتمائهم إلى الإسلام ومزايدين على المسلمين في قضية القدس الشريف.

وجاءت تغريدة ” شنار ” تعليقًا على فيديو لمؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الروسية، حول التطورات في سوريا، حيث أعلن المؤتمر عن ذهاب النفط السوري والعراقي إلى الأراضي التركية.