أهالي الشرقية يشكون من سوء المعاملة بمركز لعلاج ذوي الاحتياجات

خالد الضبيبي(صدى):

تقدَم عدد من الأهالي بشكوى، إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدمام؛ نظراً لسوء معاملة إدارة أحد مراكز الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الشرقية، وعدم جاهزة المركز لاستقبال الحالات.

وطالب الأهالي، المسئولين بالوقوف على حالة المركز ومعالجة الخلل وأوجه القصور فيه، مؤكدين أن الهدف من مثل هذه المراكز هو المردود المادي فقط من الطلاب فالمركز يأخذ 40 ألفا عن كل طالب، متسائلين أين تذهب النفقات التي يدفعها الطلاب للعلاج.

