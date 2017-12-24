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بالفيديو.. إعدام جماعي لتجار مخدرات أمام المواطنين

بالفيديو.. إعدام جماعي لتجار مخدرات أمام المواطنين
بكين(صدى):

في محاولة لجعل الجريمة ذات موقف سلبي لدى الجمهور ، أقدمت السلطات الصينية على تنفيذ عدد من الإعدامات الجماعية لتجار المخدرات والسرقة والقتل أمام أعين المواطنين .

حيث جرى إعدام 10 أشخاص علنا بتهمة تجارة المخدرات والسرقة والقتل في ملعب ” لوفنغ ” بالصين، حيث تم توجيه التهم إليهم وتنفيذ الحكم أمام أعين آلاف المتفرجين ، الذين تم ارسال دعوات لهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي لحضور تنفيذ الحكم .

وأكدت وسائل إعلام صينية ، أن الجمهور تفاعل إيجابيا مع الحدث، حيث يمكن سماع صيحات الجمهور عند ظهور المجرمين لتنفيذ الحكم عليهم ، مٌشيرين إلى أنه هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام علنا منذ شهر يونيو الماضي .

 


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