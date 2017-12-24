بالصور.. ” المرأة والسكري نحو مستقبل صحي آمن ” معرض توعوي بـ ” ولادة مكة “

حسين العلي(صدى):

برعاية مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة سعادة الدكتور/ أنس بن عبدالحميد سدايو ونيابةً عنه أفتتح مساعده للخدمات الطبية الدكتور/ هلال بن هلال المالكي فعاليات اليوم التوعوي لمرضى السكري، وذلك تحت شعار (المرأة والسكري: نحو مستقبل صحي آمن)، والذي أُقيم يوم الخميس الموافق 3/4/1439هـ.

حيث يهدف هذا اليوم إلى توعية أفراد المجتمع بالمشاكل المترتبة على الإصابة بمرض السكري وكيفية التعايش معه والوقاية من مضاعفاته، كما تسعى ولادة مكة لإقامة هذا الحدث في صورة ممتازة للحد من داء السكري الذي أصبح ” حديث العصر ” .

واحتوى المعرض على أركان مشاركة من عدة أقسام بالمستشفى منها: قسم التثقيف الصحي، وقسم التغذية العامة والتغذية العلاجية، وقسم الخدمة الاجتماعية، والصيدلية والاستشارات الطبية، ووزعت مجموعة قيمة من المنشورات التوعوية عن المرض وطرق الوقاية منه.

ومن جهته أبان الدكتور ” المالكي ” أن اليوم العالمي لمرض السكري يمثل أهمية كبيرة للمواطن السعودي والمواطن الخليجي، لاسيما أن المملكة من أوائل الدول التي تكثر فيها الإصابة به على مستوى العالم، مؤكداً أن للسمنة دور هام في تزايد أعداد الإصابة بالسكري، مضيفاً: ” إن هدفنا اليوم تسليط الضوء على زيادة الوعي بالعلامات التحذيرية للإصابة وتشجيع التشخيص المبكر وأهمية التثقيف الصحي ” .

أضافت رئيسة اللجنة المنظمة استشارية الأطفال والغدد الصماء ورئيسة وحدة السكري الدكتورة/ طيبة الحربي قائلةً: نرحب بكم في يومنا التوعوي لمرض السكري ونحن هنا اليوم لنشير إلى أن داء السكر من الأمراض الأكثر شيوعاً في الخليج، كما أنه من الأمراض المرشحة للزيادة مع مرور الوقت، حيث أن بعض الدراسات العلمية والأبحاث تشير إلى أن 2 من بين 5 نساء مصابات بمرض السكري في سن الإنجاب ويمثلن أكثر من 60 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم وهو السبب الرئيسي التاسع لوفاة النساء على الصعيد العالمي، وهن أكثر عرضة بعشر مرات لأمراض القلب، بالإضافة إلى أنهن معرضات لخطر تزايد الإجهاض المبكر، أو ولادة طفل مصاب بتشوهات.

وفي هذا السياق عبرت روزان الوادعي (إحدى المصابات بمرض السكري) عن شكرها لمستشفى الولادة والأطفال وخصت بالشكر الدكتورة فخرية مدني والدكتورة طيبة الحربي على متابعة حالتها ووقوفهم إلى جانبها ومساعدتها على تخطي هذا المرض والتعايش معه.

