نجاح أول زراعة نخاع ذاتي بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي متخصص من إجراء أول عملية زراعة نخاع ذاتية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة لمريض يبلغ من العمر ٥٩ عاما مصاب بورم نقوي متعدد (ميلوما) .

وبحسب مديرة مركز الأورام بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتوره أمل العبدالوهاب، فأن المريض حول للمدينة الطبية بعد الاشتباه بإصابته بهذا المرض حيث تم تأكيد التشخيص بعد إجراء الفحوصات اللازمة ومن ضمنها خزعة من نخاع العظم والتحليل الكهربائي لبروتين الدم البول واشعات الرنين المغناطيسي والتي أظهرت وجود كسور انضغاطية في الفقرات القطنية والعنقية .

وأضافت قائلة :” بدأت خطة العلاج من خلال علاج المريض أولاً بالعلاج الكيميائي والبيولوجي بالإضافة إلى الأدوية المساعدة وجرعات صغيرة من العلاج الاشعاعي للتحكم في الآلم مشيره إلى أنه تم تقييم حالة المريض بعد أربع جلسات وتبين وجود استجابة ممتازة للعلاج و من ثم الانتقال للمرحلة الثانية من العلاج بزراعة النخاع الذاتي والتي عاده يتم فيها تحويل المرضى إلى مراكز أخرى لعمل هذا النوع من الزراعة إلا أنه بفضل الله يتم إجرائها حاليا بمدينة الملك عبدالله الطبية.

وبينت:” ان هذا النوع من الزراعة يتم من خلال إعطاء المريض علاج كيميائي محفز يعطي بعده عقار لزيادة عدد الخلايا الجذعية بالنخاع العظمي وفي الدم و من ثم يتم تجميع الخلايا عن طريق جهاز يشبه جهاز الغسيل الكلوي ثم يتم إعطاء المريض علاج كيميائي مكثف يعقب نقل الخلايا الجذعية عن طريق قسطرة مركزية وريدية .

وأكدت مديرة مركز الأورام، :” ان المريض خرج من المستشفى بعد أن بداءت الخلايا الجذعية بالعمل وإنتاج كريات دم جديدة .

الجدير بالذكر أن هذا النوع من العمل يعد نقلة نوعية في العلاج بمشاركة فريق متخصص من أطباء أمراض الدم والتمريض ومختبر بنك الدم والاشعة التداخلية وتأتي هذه العملية المتخصصة ضمن الخطة الاستراتيجية في المدينة الطبية لتوطين الخدمة التخصصية بالمنطقه والتوسع في تقديم خدمات متخصصة حسب المعاير العالمية .