القيادة تهنئ ليبيا بعيد الاستقلال

نايف السالم(صدى):

قدَم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وثمَن خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، العلاقات الأخوية بين المملكة وليبيا، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها.

وتحل اليوم الأحد، الذكرى الـ66 لاستقلال الجماهيرية الليبية عن الاحتلال الإيطالي.