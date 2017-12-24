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القيادة تهنئ ليبيا بعيد الاستقلال

القيادة تهنئ ليبيا بعيد الاستقلال
نايف السالم(صدى):

قدَم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وثمَن خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، العلاقات الأخوية بين المملكة وليبيا، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها.
وتحل اليوم الأحد، الذكرى الـ66 لاستقلال الجماهيرية الليبية عن الاحتلال الإيطالي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7219 ] نشر منذ 26 دقيقة

حفظ الله حكامنا

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