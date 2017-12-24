مدرب ريال مدريد يغير خططه بعد هزيمة الكلاسيكو

نواف السالم(صدى):

دفعت هزيمة نادي ريال مدريد أمام برشلونة مساء أمس السبت، المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإعادة التفكير في خططه في سوق الانتقالات الشتوية.

وقرر المدرب مؤخرا الاكتفاء بالحارس كيبا من أتلتيك بلباو؛ رغم تألق كيلور نافاس في الكلاسيكو، ومدافع ليكون بديلا للثنائي فاران وسيرجيو راموس.

وتلقى ريال مدريد هزيمة في مباراة الكلاسيكو بثلاثية نظيفة على ملعب ” سانتياغو برنابيو ” ، مساء أمس.