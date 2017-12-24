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بعد ترخيص السينما بالمملكة.. أفنان فؤاد تستعد لفيلمها الجديد

بعد ترخيص السينما بالمملكة.. أفنان فؤاد تستعد لفيلمها الجديد
أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة أفنان فؤاد، لتصوير فيلم سينمائي جديد، من بطولتها، يعرض في دور العرض السينمائي بالمملكة، ويتم تصويره في الجنوب.

وعبرت أفنان عن سعادتها العارمة، إثر قرار تراخيص دور السينما بالمملكة، مصرحة بأنها خطوة كانت تنتظرها منذ زمن، وستحدث فارق بالسينما السعودية.

وكانت قد انتهت الفنانة الشابة أفنان فؤاد خلال الأيام الماضية من تصوير دورها في مسلسل “العاصوف الجزء الثاني” مع النجم ناصر القصبي، وبمشاركة العديد من الفنانات السعوديات.

 


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