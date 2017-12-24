” بوسكيتس ” يتغيب عن مواجهة ليفانتي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن غياب نجم الوسط سيرجيو بوسكيتس في مواجهة ليفانتي المقبلة بالدوري الإسباني؛ لتراكم البطاقات عليه.

ويعتمد المدير الفني لبرشلونة إرنيستو فالفيردي على الكرواتي إيفان راكيتيتش أو باولينيو لتعويض غياب بوسكيتس في مباراة ليفانتي المقررة في 7 يناير المقبل.

وكان بوسكيتس حصل على بطاقته التراكمية الخامسة لهذا الموسم في الدقيقة 88 من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد أمس السبت، و ساهم ” بوسكيتس ” في هجمتين نتج عنهما هدفين أثناء المباراة.

ويتصدر النادي الكاتالوني قائمة الدوري الإسباني بـ45 نقطة، حيث لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم، كما أن له مباراة مؤجلة.