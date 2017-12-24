15جهة حكومية تستغل سيارات الدولة.. من بينهم وزارتي الصحة والتعليم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق، عن استغلال خمسة عشر جهة خلال عام 1437 – 1438هـ، للسيارات الحكومية.

ومن الجهات التي تم رصد مخالفتها كلا من: وزارات التعليم، والصحة، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية، والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرياضة والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وقالت الهيئة إن المخالفات تضمنت عدم وضع شعار الجهة التي تنتمي إليها، على السيارة، بالإضافة لجمع الموظف بين بدل النقل الشهري واستخدام السيارة الحكومية، واستعمالها بصفة دائمة ولأغراض خاصة، وعدم وجود سجلات أو بيانات لحركتها.