” الهيل ” للشعب القطري: التغيير خيرا لكم

طلال الضوي(صدى):

وجه المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأحد، رسالة إلى الشعب القطري، داعيًا إياهم بعدم الخوف من تغيير الحكم وقيادات الدوحة.

وأكد ” الهيل ” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن هذا التغيير يأتي في مصلحة الشعب القطري وحفاظًا على أمنه وماله، قائلًا “ادعو شعب قطر لعدم الخوف من كلمة التغيير، ثقو تمامًا بأن تغيير نظام الحكم لمصلحتكم فالنظام الجديد لابد أنه سيبنى جسر للثقه بينه وبين الشعب لذالك أقولكم وبكل ثقة ” ابشرو بالعز والخير” فأنتم المستفيد الأول “.

وأضاف في تغريدة أخرى ” أمن داخلي وسلم خارجي وتبقى أموال قطر لشعب قطر … تطمنو وتشجعوا “.