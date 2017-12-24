نسب استخدام الوقود في الطهي بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معدل استخدام منطقة مكة المكرمة للوقود، ضمن نتائج مسح الطاقة المنزلي 2017م. وذلك وفقا لنتائج مسح الطاقة هذا العام.

وبحسب نسب استخدام الوقود في الطهي على مستوى منطقة، بلغت نسبة استخدام الغاز 94.90%، بينما استخدام الكهرباء بلغ 4.85%، وتعد نسبة استخدام الحطب 0.34%.

