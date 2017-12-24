نسب استخدام الوقود في الطهي بمكة المكرمة
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معدل استخدام منطقة مكة المكرمة للوقود، ضمن نتائج مسح الطاقة المنزلي 2017م. وذلك وفقا لنتائج مسح الطاقة هذا العام.
وبحسب نسب استخدام الوقود في الطهي على مستوى منطقة، بلغت نسبة استخدام الغاز 94.90%، بينما استخدام الكهرباء بلغ 4.85%، وتعد نسبة استخدام الحطب 0.34%.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7219 ] نشر منذ 25 دقيقة
يا حبيبي الغاز اوفر ………….. تبغى فاتورة الكهرباء تجي بالالاف
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2229 ] نشر منذ 11 دقيقة
اللهم احفظ لنا نعمة الأمن والأستقرار
ووفق ولي امري صاحب الجلالة الملك سلمان آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ
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