” تايمز ” : ولى العهد يغير من وضع المرأة وبطلا في أعين الشباب

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية، أمس السبت، أن قرارات سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الخاصة بالمرأة تغير من أوضاعها للأحسن، بالإضافة أن الشباب يرونه بطلا شجاعا.

وجاء على رأس قرارات سمو ولى العهد، السماح للمرأة بقيادة السيارة، ودخول الاستادات الرياضية؛ بناءا على عمر المرأة ومكان الإقامة، ورغبة الأسرة مثل الزوج والأب.

وشهدت الفترة الأخيرة، تغيرا ملحوظا لصالح المرأة في المملكة، ومنها منحها فرصا أوسع في التوظيف في قطاعات مختلفة من بينها المرور.