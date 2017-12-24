كويتي يراهن على خسارة المنتخب السعودي.. وهنيدي يرد

نواف السالم(صدى):

سخر الفنان المصري محمد هنيدي بطريقته الكوميدية المعهودة، من مغرد كويتي قام بالاستخفاف من المنتخب السعودي، وراهن على خسارته أمام نظيره الكويتي، بالمباراة التي افتتحت كأس الخليج، وانتهت بفوز السعودية.

وقال المغرد الكويتي مراهنًا، عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ، ” إن فازت السعودية راح أقلب حسابي بيع ورق عنب “.

من جانبه رد عليه هنيدي بسخرية، بعد فوز المنتخب السعودي، وخسارة المغرد للرهان، قائلًا : ” اتنين كيلو لو سمحت “.

وقد فاز المنتخب السعودي في المباراة التي عقدت يوم الجمعة، على نظيره الكويتي، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الافتتاحية لبطولة خليجي23.