القحطاني يكشف خطة تنظيم الحمدين لإقصاء قبائل قطر.. ” فيديو “

طلال الضوي(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، أن تنظيم الحمدين الإرهابي القطري، يقوم بإساءات ممنهجة جديدة على قبيلة آل مرة، وعلى ” آل بحيح ” ؛ نظراً لاعتراف شيخ القبيلة بتمويل قطر للإرهاب.

وأضاف ” القحطاني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن هذه الإساءات هي تتويج لحملة إقصاء قبائل قطر، والتي شنها تنظيم الحمدين منذ 1996.

ونشر ” القحطاني ” مقطع فيديو للشيخ منصور بن راشد آل بحيح المري، يُعلن موقفه ضد سياسة النظام القطري الإرهابي، وجلبه للقوات التركية والإيرانية، واضطهاد قبيلة ال مره وسلب حقوقهم.

وعلق المستشار بالديوان الملكي، قائلًا :” أعلم أنك في الحكم دمية في الصباح وخيال مٱته في الليل. ولكن حبيت أعطيك رابط مقطع لأحد كرام قطر بل والجزيرة العربية لعلك تشاهده في ساعة غفلة عن رقابة عزمي وتنظيم الحمدين عليك “.