البدء في تسجيل مخالفات تجاوز الخط الأصفر بالطرق
تٌطبق القوات الخاصة لأمن الطرق، الرصد الآلي المتحرك على الطرق لمخالفة التجاوز الخاطئ للخط الأصفر، بدءاً من اليوم الأحد، بعد إجراء التجارب عليها ونجاحها.
ويذكر أن مخالفة التجاوز الخاطئ للخط الأصفر، هي إحدى المخالفات التي تعرّض السلامة المرورية للخطر.
وتنفذ القوات الخاصة هذا التطبيق، على بعض الطرق كمرحلة أولى، وجارٍ العمل على تعميمهاعلى جميع الطرق؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
الأهم ثم المهم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 49 دقيقة
طبقوا اول المخالفات الصريحة الخطيرة على صاحبها وعلى الآخرين التي ترتكب ( داخل ) المدن وبشكل فوضوي عبثي مثل قطع الاشارة بدم بارد والوقوف المزدوج وتعطيل مصالح الناس والتضليل الكاتم الكامل لجميع الزجاج والعبور من اقصى اليمين الى اقصى اليسار فجأة امام الاشارات او العكس ودخول الشاحنات والمعدات وبرادات العصائر والألبان وسيارات توزيع المياه المعبأة ووقوفهم الخاطئ ( المتعمَد ) والصهاريج في اوقات الذروة مع الطلبة والموظفين عند ذهابهم وإيابهم ..((( وقبل كل ذلك عاقبوا رجل المرور الذي يطقطق على جواله عند الاشارات او النائم في سيارته )))
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2229 ] نشر منذ 45 دقيقة
الحمد لله
امن وامان