البدء في تسجيل مخالفات تجاوز الخط الأصفر بالطرق

عادل الحربي(صدى):

تٌطبق القوات الخاصة لأمن الطرق، الرصد الآلي المتحرك على الطرق لمخالفة التجاوز الخاطئ للخط الأصفر، بدءاً من اليوم الأحد، بعد إجراء التجارب عليها ونجاحها.

ويذكر أن مخالفة التجاوز الخاطئ للخط الأصفر، هي إحدى المخالفات التي تعرّض السلامة المرورية للخطر.

وتنفذ القوات الخاصة هذا التطبيق، على بعض الطرق كمرحلة أولى، وجارٍ العمل على تعميمهاعلى جميع الطرق؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.