اليوم.. الهلال يصالح جماهيره بمواجهة التعاون

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريق الهلال، نظيره التعاون، اليوم الاحد، على ملعب فيصل بن فهد، في إطار الجولة الـ 15 من دوري المحترفين.

ويدخل الهلال المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 27 نقطة خلال 12 مباراة، بفارق 4 نقاط عن منافسه الأقوى الأهلي الذي يحتل المركز الأول برصيد 31 نقطة، بعد خوض 15 مباراة، ويُمني الأهلي نفسه اليوم بتعثر الهلال؛ لضمان توسيع الفارق.

وعلى الجانب الأخر يسعى الهلال إلى مصالحة الجماهير أولًا، عقب الهزيمة المخيبة للأمال التي تلقاها الفريق في مباراة الفيحاء الأخيرة؛ وتسببت في تعثره.

ويخوض التعاون المباراة محتلًا المركز السابع برصيد 17 نقطة، ويمني النفس بالخروج من مباراة اليوم بأقل الخسائر، حتى يحافظ على عدم خسارته للمباراة الثالثة، مستغلًا الوضع المتذبذب للهلال.