توطين 4 أنشطة خدمية في الباحة بمزايا متعددة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توطين 4 أنشطة ضمن البرنامج الموجه في الباحة ، اليوم، وذلك بالتكامل مع لجان التوطين، وإمارة المنطقة، ويتم التطبيق في شعبان 1439هـ.

وتشمل الأنشطة الموجهة، المراكز التجارية ” المولات ” ، وكالات ومعارض السيارات، محلات بيع قطع غيار السيارات، محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وتتضمن الأنشطة عدة مزايا للمواطنين، من بينها، برامج تدريبية إلكترونية عبر منصة ” دروب ” ، الدعم الفني والتمويلي للراغبين في العمل الريادي الحر، ملتقات وظيفية لتحقيق المواءمة المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عنه، دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة ” وصول ” ، ودعم مبادرة الأطفال من خلال مبادرة ” قرة ” .