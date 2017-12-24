موقف ربات المنزل من الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات

علي القحطاني(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك الاختياري يطبق على المواطنين العاملين المشتغلين في المهن الحرة، والذين يزاولون، لحساب أنفسهم نشاطاً تجاريًا معنياً، والعاملين خارج المملكة.

ونفت المؤسسة اشتمال الاشتراك الاختياري على ربات المنزل في النظام، باستثناء المرأة التي اشتركت أثناء عملها، ثم تركت العمل بعد ذلك فإنها يحق لها الاشتراك اختيارياً في التأمينات.