بالصور.. بلدية الروضة تواصل جولاتها على أصحاب المخيمات المخالفة بالثمامة

سعيد العجل(صدى):

واصلت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض جولاتها اليومية على أصحاب المخيمات المخالفة في الثمامة والغرف الجاهزة والأحواش حيث تم وضع الأشعار بالمخالفة تمهيدا للإزالة بعد انتهاء المهلة المحددة حيث بلغ عدد المخيمات ١٨٧ مخيم والغرف الجاهزة ٧٧ زنك وخشب.

وأشار رئيس بلدية الروضة المهندس عبدالله الطيار إلى أن هذه الجولات مستمرة للحد من المخالفات.

ورحب المهندس عبدالله الطيار بأي ملاحظة أو بلاغ عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.

