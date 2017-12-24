” جازان ” توضح ملابسات الحفل الغنائي المختلط

تركي السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة، أن قرار إيقاف جميع الفعاليات والأنشطة بمنطقة جازان قرار مؤقت فقط، حتى يتم استيفاء جميع الاشتراطات النظامية والأمنية في إقامة الحفلات وتوافقها مع الضوابط الشرعية.

وأوضح ” زعلة ” خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ” هلا ” ، أنه يتم حاليًا إجراء تحقيق في المخالفات والتجاوزات التي حدثت أثناء حفل منطقة جازان المختلط، على أن تبدأ التحقيقات صباح اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه سيتم نشر نتائج التحقيقات لكافة وسائل الإعلام بعد الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الحفل الغنائي المختلط في المنطقة الذي أثار جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان نظاميًا ومرخصًا من جهات رسمية وتحت إشراف ” هيئة السياحة ” ، ولكن لم يتم الحصول على معلومات تأكيدية حتى الآن.

كما لفت إلى أن توجيه أمير منطقة جازان بالنيابة صدر للتحقيق في ملابسات الحفل والتعرف على حقيقة ما حدث بداخله.

وكانت إمارة جازان قررت إغلاق أحد المنتزهات السياحية في المدينة بعد إقامة حفل غنائي مختلط به، ما أثار غصب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.