امرأة تقتل زوجها لحصد مشاهدات عالية على ” يوتيوب “

واشنطن(صدى):

أسدلت محكمة أمريكية الستار عن القضية المتهمة فيها منفذة مقالب على موقع ” يوتيوب “، بإطلاق النار على زوجها، في حيلة فيديو مروعة للحصول على مشاهدات عالية.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على منفذة المقالب الأمريكية ” موناليزال بيريز ” ، بتهمة إطلاق النار على زوجها في حيلة فيديو مروعة للحصول على مشاهدات عالية.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، اعتقدت موناليزا البالغة من العمر 20 عاما بأن زوجها ” بيدرو رويز ” سيحمي نفسه بكتاب سميك عندما اطلقت الرصاص من مسافة قريبة أمام المارة.

واعترفت بالتهم الموجهة لها، ووافقت على الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر، وستواجه جلسة استماع في فبراير.

وكان الزوجان يسجلان الحيلة المروعة لقناتهما على اليوتيوب، حيث اعتادا على نشر مقاطع فيديو عن حياتهم اليومية ومقالبهم الطريفة.

واقنع رويز بيريز بإطلاق النار عليه من مسدس بينما يحمي نفسه بكتاب سميك يضعه أمام صدره.

وظهرت بيريز، التي كانت حاملا في طفلها الثاني من زوجها، في فيديو تسحب الزناد من مسافة نصف متر، حيث اعتقدت أن الكتاب سيحميه، لكن الرصاصة اخترقت الكتاب وأصابت الزوج، وتوفي في مكانه.

