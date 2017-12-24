” المساهمات العقارية ” تطالب مساهمين ” الحسينية ” بتحديث البيانات

عادل الحربي(صدى):

طالبت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، المساهمين في مساهمة أرض الحسينية ” مخطط زمزم ” ؛ لزيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني أو موقع اللجنة على شبكة الإنترنت؛ لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه إلى أي فرع من فروع البنك لحصر مبالغ المساهمين.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، ضرورة اصطحاب إثبات الهوية، وأصول العقود، وقم الحساب البنكي الآيبان، خلال مدة 60 يومًا من تاريخ أول إعلان وهو 21 ديمسبر الجاري.