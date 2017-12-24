” المساهمات العقارية ” تطالب مساهمين ” الحسينية ” بتحديث البيانات
طالبت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، المساهمين في مساهمة أرض الحسينية ” مخطط زمزم ” ؛ لزيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني أو موقع اللجنة على شبكة الإنترنت؛ لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه إلى أي فرع من فروع البنك لحصر مبالغ المساهمين.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، ضرورة اصطحاب إثبات الهوية، وأصول العقود، وقم الحساب البنكي الآيبان، خلال مدة 60 يومًا من تاريخ أول إعلان وهو 21 ديمسبر الجاري.
مساهم منسي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة
يالجنة المساهمات الله يهديكم ماأدري ليش انتم مطنشين مساهمات درة المدينة لشركة التسهيلات القابضة ومساهمة العويذرية لشركة العلي العقارية ومساهمة حمد العيد وشريكه ومساهمة ارض حي الفيصلية بالرياض لشركة سليمان وعبدالله اليحيا ؟؟ مع ان لها سنوات طويلة واصحابها ساكتين ولاهم راضين يعطوا المساهمين حقوقهم اللي اكثرهم مستلفها سلفة من هنا وهناك …