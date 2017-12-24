” التعليم ” توافق على مقترح بشأن ” صندوق تكافلي لإقراض منسوبيها “
وافقت وزارة التعليم، على مقترح يتعلق بإنشاء صندوق مالي تكافلي لإقراض منسوبي المعلمين والمعلمات، بهدف منحهم قروضاً ميسرة.
وأشارت مصادر، إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة الفكرة وبلورتها ليكون للصندوق سياسة موحدة بشكل علمي يخدم المعلمين والمعلمات.
وفكرة المقترح، أن يكون الصندوق غير ربحي تكافلي، وأن يكون هناك سياسة واضحة وخاصة به، بدلاً من لجوء المعلمين والمعلمات إلى البنوك.
الحقيقه مرررره[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومنسوبي التعليم الإداريين مالهم رب ………….. ياخي الوزاره ذي كله أمرها للمعلمين والمعلمات وكأن البقيه من منسوبيها ………………. الخ أستغفر الله وأتول إليه …. الله على الظالم حسبي الله ونعم الوكيل