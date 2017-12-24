” الفخارية ” تعلن موعد توزيع أرباح المساهمين بإجمالي 22.5 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، أمس السبت، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2017م.

وأوضحت الشركة أن إجمالي مبلغ الأرباح الموزع يبلغ 22.5 مليون ريال بقيمة 15 مليون سهم، على أن تكون حصة السهم الواحد 1.5 ريال بنسبة توزيع 15% من القيمة الأسمية للسهم.

وأكدت الشركة أنه سيتم توزيع الأرباح في 21 يناير 2018 عن طريق بنك الرياض، على أن تكون أحقية الأرباح لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول 31/12/2017م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.