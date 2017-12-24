” العدل ” : تنفيذ أكثر من 160 ألف عملية في أسبوع

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن إجمالي العمليات التي تمت في مكاتب وكتابات العدل خلال الأسبوع الماضي والتي وصلت إلى 160279 عملية، وتم تنفيذ 15% منها، وتوثيق 37%، و48% منها قضائية.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 24415 عملية، بإجمالي 12970 إحالة أو طلب و7712 حكم وقرار و3966 إحالة أو طلب، مشيرة إلى أن تم توثيق 59817 عملية، منها 21512 على العقار و38305 وكالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم عمل 76047 عملية قضائية، منهم 21151 إحالة، و38834 جلسات، و16016 حكم وقرار.