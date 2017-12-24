” التنمية الاجتماعية “: 50 ألف ريال قروض لتشجيع المستثمرات من المنزل

حمود العنزي(صدى):

أعلن بنك التنمية الاجتماعية تقديم قروض فورية لمشاريع الاستثمار من المنزل تصل إلى خمسين ألف ريال، وتنظيم دورات تدريبية وتقديم استشارات؛ تشجيعا للاستثمار المنزلي.

وجاء ذلك القرار بعد عرض المستثمرات من المنزل 10 آلاف منتج عبر منافذ العرض والبيع في معرض ” منتجون 5 ” بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي افتتحه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، ونظمته غرفة الرياض.

ويعد المعرض الأكبر من نوعه في المملكة للاستثمار المنزلي، حيث أتاح فرص جديدة للسيدات والأسر اللائي ينتجن من المنزل لبناء أول لبنة في مشروعاتهم القوية المستقبلية.