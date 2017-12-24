مقتل 25 حوثي في غارات جوية.. و22 أخرين يسلمون أنفسهم في بيحان

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية عت تسليم 22 عنصر من مليشيا الحوثي الإيرانية أنفسهم، لقوات الجيش في بيحان بمحافظة شبوة؛ في أعقاب فرض قوات الجيش حصارًا خانقًا على أنصار الحوثي المتبقية في بيحان.

واستهدفت غارات جوية تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية أرحب، شمالي صنعاء، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 حوثي، بالإضافة لاستهداف عرضًا قتاليًا لعناصر الحوثي في جامعة أرحب.