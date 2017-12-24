” الزين ” .. لاعب وسط الأهلي يعود للظهور مجددا بعد إبعاد 14 جولة

نواف السالم(صدى):

بعدما تعرض أحمد الزين للإبعاد طيلة 14 جولة من قبل المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، عاد لاعب وسط الفريق الأهلاوي للظهور مجددا.

وكان ريبيروف علل استبعاد ” الزين ” بسبب عدم حاجته له فنياً قبل أن يجد نفسه بحاجة لضم اللاعب للغيابات التي طالت الفريق من إصابات وإيقافات وانضمام للمنتخب.