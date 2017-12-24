” الزين ” .. لاعب وسط الأهلي يعود للظهور مجددا بعد إبعاد 14 جولة
بعدما تعرض أحمد الزين للإبعاد طيلة 14 جولة من قبل المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، عاد لاعب وسط الفريق الأهلاوي للظهور مجددا.
وكان ريبيروف علل استبعاد ” الزين ” بسبب عدم حاجته له فنياً قبل أن يجد نفسه بحاجة لضم اللاعب للغيابات التي طالت الفريق من إصابات وإيقافات وانضمام للمنتخب.
ابو حسان العماني[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 29 دقيقة
اتمني من مدرب الهلال الارجنتيني دياز اشرك الحارس الدولي العماني علي الحبسي مناصفة مع المعيوف في جميع المباريات دولية ومحلية لاننا لم نشاهده الا في عدة مباريات قليلة جدا رغم ان خبرته تفوق خبرة المعيوف في حراسة المرمي
ابو حسان[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 27 دقيقة
واخيرا بعد انقطاع طويل تم اشراك الزين في مبارة الفتح كنا نتمني اشراكه من بداية المبارة لانه مشاكس و مبدع