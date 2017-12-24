ريبيروف في موقف لا يحسد عليه بسبب المقهوي وأبوابونا

ماجد محمد(صدى):

أحرج كل من لاعبي خط الوسط في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين المقهوي والمدافع النيجيري أبوابونا مدربهما وفريقهما بعد تأكد غيابهما عن لقاء الفريق بمستضيفه وغريمه النصر الجمعة المقبل.

يأتي هذا الأمر بسبب الإيقاف الذي طال المقهوي وأبو ابونا بسبب تراكم البطاقات الملونة بعد أن حصلا على بطاقة صفراء ثالثة لهم في هذا الموسم أمام الفتح وسيزيدان من متاعب المدرب الذي افتقد لخدمات القائد تيسير الجاسم للإصابة وانضمام عدد من اللاعبين للمنتخب.