التجارة تصدر 168 ألف سجل تجاري للسيدات

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، وأكثر من 168 ألف سجل تجاري للسيدات خلال الفترة ذاتها.

وبينت إحصاءات الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي أسست، والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438، بلغت ما يزيد على 23 مليار ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49% مقارنة بالعام 1437، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من 3 إلى 5 ملايين ريال خلال الفترة نفسها.