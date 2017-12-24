سعد القصبي: إعداد لائحة لتصنيف مخالفات كود البناء السعودي

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد القصبي أن اللجنة تعمل بشكل دءوب استعدادا لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية، وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات.

وأضاف أنه يتم إضافة محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود.

ولفت إلى أن كود البناء السعودي هو الكود المرجعي لكود البناء الخليجي باتفاق جميع الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.