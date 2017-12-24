” زراعة الأحساء ” تستدعي مصور فيديو سحل القطتين

خالد الضبيبي(صدى):

قامت المديرية العامة للزراعة بالأحساء، أمس السبت، باستدعاء مصور مقطع فيديو واقعة سحل القطتين بواسطة قائد إحدى الحافلات؛ لاستجوابه وسماع أقواله بشأن الواقعة.

وذكرت مصادر، أن شعبة الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة انتهت فعلياً من استجواب قائد الحافلة؛ حيث أنكر تعمده ربط القطتين في الحافلة وسحلهما، مشيرةً إلى أنها بدأت في سماع أقوال مصور المقطع.

وأوضحت المصادر أن الشعبة ستقوم بعد انتهاء التحقيقات بإحالة ملف الواقعة كاملاً إلى جهات الاختصاص بالثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض؛ لإصدار قرارها والعقوبات التي تراها مناسبة للواقعة.