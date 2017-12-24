بدء سريان وقف إطلاق النار فى جنوب السودان

جوبا(صدى):

بدأ منتصف ليل السبت-الأحد، سريان وقف لإطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وعدد من الفصائل المسلحة، فى آخر المساعى لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة فى هذا البلد منذ 4 سنوات.

وكانت الاتحاد الأفريقى أعلن الخميس، أن الأطراف المتحاربة وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار أثناء مباحثات السلام فى أديس أبابا على أن يسرى فى الرابع والعشرين من ديسمبر 2017 ” .

وتنص الاتفاقية على أن يوقف ” كل الأطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية ” ، كما تؤكد أنه يتعين على كافة القوات من ” تجمّد عملياتها فورا فى مواقعها ” وتوقف الاعمال التى يمكن أن تؤدى إلى مواجهة وتطلق سراح المعتقلين السياسيين والنساء والأطفال المخطوفين.