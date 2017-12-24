فنزويلا تطرد السفير البرازيلى والقائم بالأعمال الكندى

كاراكاس(صدى):

أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية ديلسى رودريخيز، أن فنزويلا قررت اعتبار السفير البرازيلى روى بيريرا والقائم بالأعمال الكندى كريب كواليك ” شخصين غير مرغوب فيهما ” .

وقالت رودريجيز إنه فى إطار ” صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصا غير مرغوب فيه حتى إعادة النظام الدستورى الذى انتهكته الحكومة فى هذا البلد الشقيق ” ، فى إشارة إلى الرئيس البرازيلى ميشال تامر.

أما فى ما القائم بالأعمال الكندى فقد أخذت رئيسة الجمعية التأسيسية عليه ” تدخله الدائم والملح والصارخ فى الشؤون الداخلية لفنزويلا ” .