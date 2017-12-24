رئيس مسابقة ” ميس أمريكا ” يستقيل بعد تقرير عن رسائل مهينة

واشنطن(صدى):

استقال رئيس المنظمة التى تتولى تنظيم مسابقة ملكة جمال أمريكا يوم السبت، بعد نشر تقرير الأسبوع الماضى زعم أنه ح من قدر الفائزات بهذه المسابقة فى الماضى خلال رسائل بعث بها عبر البريد الإلكتروني.

وجاءت استقالة سام هاسكيل الرئيس التنفيذى لمنظمة ميس أمريكا بعد يوم واحد من وقفه عن العمل بعد التقرير الذى نشرته صحيفة ” هافينجتون بوست ” يوم الخميس عن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية.

وتواجه هذه المسابقة انتقادات منذ سنوات على أساس أنها تنظر للمرأة بشكل سطحى وأدت الفضيحة المتعلقة برسائل البريد الإلكترونى إلى تجدد التركيز على هذه المسابقة السنوية فى أتلانتك سيتى بولاية نيوجيرزي.