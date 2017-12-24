بالصور.. متظاهرون يرفعون لافتات ساخرة من نتنياهو ويطالبونه بالرحيل في تل أبيب
مظاهرات حاشدة شهدتها تل أبيب للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على ” الفساد الحكومى ” وللمطالبة بـ ” رحيل ” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.
وأطلق على التظاهرة ” مسيرة العار ” ، تخللها إطلاق هتافات تطالب نتنياهو وأعضاء آخرين ” فاسدين ” فى حكومته بالاستقالة، فيما رفع متظاهرون صورا لنتنياهو وكأنه طفل رضيع.
وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن عدة مئات آخرين من المتظاهرين من ذوى الاتجاهات اليمينية تجمعوا – للمرة الأولى – فى مدينة القدس للاحتجاج على فساد نتنياهو.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24426 ] نشر منذ 46 دقيقة
أتمنى الكاتبة الصحفية المتألقة
الي تمدح فنيتو مافي منو
تقرى هاالخبر
وينك ياالاء🤔