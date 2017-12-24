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  3. بالصور.. متظاهرون يرفعون لافتات ساخرة من نتنياهو ويطالبونه بالرحيل في تل أبيب

بالصور.. متظاهرون يرفعون لافتات ساخرة من نتنياهو ويطالبونه بالرحيل في تل أبيب

بالصور.. متظاهرون يرفعون لافتات ساخرة من نتنياهو ويطالبونه بالرحيل في تل أبيب
القدس(صدى):

مظاهرات حاشدة شهدتها تل أبيب للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على ” الفساد الحكومى ” وللمطالبة بـ ” رحيل ” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.

وأطلق على التظاهرة ” مسيرة العار ” ، تخللها إطلاق هتافات تطالب نتنياهو وأعضاء آخرين ” فاسدين ” فى حكومته بالاستقالة، فيما رفع متظاهرون صورا لنتنياهو وكأنه طفل رضيع.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن عدة مئات آخرين من المتظاهرين من ذوى الاتجاهات اليمينية تجمعوا – للمرة الأولى – فى مدينة القدس للاحتجاج على فساد نتنياهو.


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