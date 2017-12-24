بالصور.. متظاهرون يرفعون لافتات ساخرة من نتنياهو ويطالبونه بالرحيل في تل أبيب

القدس(صدى):

مظاهرات حاشدة شهدتها تل أبيب للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على ” الفساد الحكومى ” وللمطالبة بـ ” رحيل ” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.

وأطلق على التظاهرة ” مسيرة العار ” ، تخللها إطلاق هتافات تطالب نتنياهو وأعضاء آخرين ” فاسدين ” فى حكومته بالاستقالة، فيما رفع متظاهرون صورا لنتنياهو وكأنه طفل رضيع.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن عدة مئات آخرين من المتظاهرين من ذوى الاتجاهات اليمينية تجمعوا – للمرة الأولى – فى مدينة القدس للاحتجاج على فساد نتنياهو.