حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على رخصة القيادة وجواز السفر
تساءل مغرد عن وضع الوثائق الحكومية الرسمية، وموقف فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات إصدارها وتجديدها، ومنها جوازات السفر والهوية ورخصة القيادة.
وأجاب الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة على تلك التساؤلات، حينما أوضح ضمن صفحة الدليل الإرشادي للضريبة بالموقع عن موقف عدد من الخدمات الحكومية من فرض الضرائب.
وأكد الموقع أن ” الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية وليست بغرضة ممارسة النشاط الاقتصادي مثل تجديد جواز السفر ورخصة القيادة وغيرها، خارج نطاق الضريبة ” .
abu ammar[ عدد التعليقات: 14911 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض يأخذون ضريبه عليها … ايش بقى …. كل شي عليه ضريبه
زائر[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة
الحكومه طال عمرها لم تبقي شئ لسفر المواطنين الي الخارج مالها اﻻ ربوع بلادي علينا بنتادي وينكم ي اولادي ؟؟.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللهم اجعل كيدهم في نحووورهم
حسبي الله ونعم الوكيل
استغفرالله[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يستر كان حتى المساجد ماوضعو عليها ظريبه أظافيه والحمد لله المساجد واجد والمصلين أكثار ولله الحمد والشكر