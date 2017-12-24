حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على رخصة القيادة وجواز السفر

نايف السالم(صدى):

تساءل مغرد عن وضع الوثائق الحكومية الرسمية، وموقف فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات إصدارها وتجديدها، ومنها جوازات السفر والهوية ورخصة القيادة.

وأجاب الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة على تلك التساؤلات، حينما أوضح ضمن صفحة الدليل الإرشادي للضريبة بالموقع عن موقف عدد من الخدمات الحكومية من فرض الضرائب.

وأكد الموقع أن ” الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية وليست بغرضة ممارسة النشاط الاقتصادي مثل تجديد جواز السفر ورخصة القيادة وغيرها، خارج نطاق الضريبة ” .