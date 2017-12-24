مقتل زوج على يد عشيق زوجته بسبب علاقة محرمة في ” النعيم ” بجدة

نايف السالم(صدى):

تسببت علاقة محرمة في قتل مقيم لأحد أبناء وطنه، فقي حي النعيم بمحافظة جدة، إذ قرر العشيق التخلص من زوج عشيقته، بمجموعة طعنات متفرقة حتى الموت.

وأكدت شرطة جدة، أنه من مباشرة التحقيقات تبين وجود علاقة عشق بين الجاني، وزوجة المجني عليه، قرر على إثرها العشيق تحرير عشيقته من زواجها من خلال الترصد للمجني عليه، وذلك بعدما نجحت قوات الشرطة من تحديد هوية الجاني، وضبطه قبل شروق شمس أمس السبت، من خلال رفع العينات من موقع الحادث، واستدعاء الطبيب الشرعي.