مقتل زوج على يد عشيق زوجته بسبب علاقة محرمة في ” النعيم ” بجدة
تسببت علاقة محرمة في قتل مقيم لأحد أبناء وطنه، فقي حي النعيم بمحافظة جدة، إذ قرر العشيق التخلص من زوج عشيقته، بمجموعة طعنات متفرقة حتى الموت.
وأكدت شرطة جدة، أنه من مباشرة التحقيقات تبين وجود علاقة عشق بين الجاني، وزوجة المجني عليه، قرر على إثرها العشيق تحرير عشيقته من زواجها من خلال الترصد للمجني عليه، وذلك بعدما نجحت قوات الشرطة من تحديد هوية الجاني، وضبطه قبل شروق شمس أمس السبت، من خلال رفع العينات من موقع الحادث، واستدعاء الطبيب الشرعي.
بنت النور[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش هالخبر اللي من الصبح نزل ول ول ول الله يأخذها الخاينه وجعلها الماحي هي واللي معها حقيره ماتبيه تتطلقي يالله احفظنا من شر انفسنا وشر الشيطان يارب
abu ammar[ عدد التعليقات: 14911 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اهبل والا مجنون
ما فيه داعي تقتل زوجها وتورط نفسك في جريمه المفروض سلكت امورك معها ولا تقتل زوجها وانت عارف النتيجه انه بيقص عنقك يالغبي
الابهاوي[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسأل الله الواحد الأحد ,,, الفرد الصمد ,,, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن ييسر أموركم ويبارك في رزقكم ويشرح لكم صدوركم ويلبسكم ثوب الصحة والعافية ويرفع قدركم ويزيد أجركم ويغفر لكم ذنبكم ويعفوا عنكم وعن والديكم وان يجعلكم من السعداء فى الدارين
اللهم أمين
🌹 صباااح الخير 🌹
كان زمان[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنسان غير سوي …..
نسأل الله السلامة ……
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24426 ] نشر منذ 49 دقيقة
البرحه هو والزوجه الخاينة
وطيرو روسهم😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24426 ] نشر منذ 48 دقيقة
حي النعيم والمحمدية من الأحياء الهادئة الراقية
فجده🤗
رااايق[ عدد التعليقات: 3196 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
nj250441[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 15 دقيقة
تعليق رقم 2 يعني افهم من كلامك انك باقي تدله على تسليك اموره بالحرام اتقي الله في نفسك ولاتنسى الزنا دين .