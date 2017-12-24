شخص يشفى من سرطان القولون بعدما استبدل العلاج بالطعام النباتي فقط

لندن(صدى):

بعدما تحول إلى إنسان نباتي، شفي مريض بسرطان القولون من مرضه ودخل مرحلة النقاهة.

وأكدت ” ديلي ميل ” أن روب موبيري البالغ من العمر 43 عاماً شُخص بإصابته بالمرحلة الرابعة من سرطان القولون في عام 2012، بعد أن دخل المستشفى وهو يعاني من ثقب فيه.

ويأخذ موبيري قسطا من الراحة تمهيداً لاستكمال علاجه، ثم يبدأ تناول غذاء نباتي قلوي، بدلاً من جرعة الديتوكس التي تعطى لمرضى السرطان عقب العلاج لتخليص أجسامهم من السموم، وعند إجراء تصوير إشعاعي في عام 2013 لوحظ أنه تخلص من 80% من الخلايا السرطانية. والآن أصبح جسمه خالياً من أي أورام خبيثة.