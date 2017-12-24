اعتذار غريب من علا الفارس بعد عودتها للظهور على شاشة ” mbc “

أماني الغامدي(صدى):

تقدمت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، باعتذار غريب بعد عودتها للظهور على شاشه ” MBC ” في يوم تجديد بيعة الملك سلمان الذي استفز بدوره مغردين سعوديين.

وقالت الفارس في حسابها على ” إنستجرام ” : قررت أن أظهر اليوم (البيعة)، لأنه يوم مميز في المملكة، ولأقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدى 14 عاما، أن ظهوري اليوم في حلقة خاصة رسالة واضحة مني، وأنا شخصيا لا أحمل في داخلي أي نية إساءة لأي طرف ولن أقابل الإساءة بالإساءة لأي جهة رغم كل الاستفزاز المستمر من البعض ” .

وتابعت الفارس: ” اليوم أقدم اعتذارا شديد اللهجة لنفسي التي دفعت ثمن وضوحها كثيرا وأعدها من اليوم أن أقدرها بما يليق بها وبما بذلت وصنعت وحيدة متسلحة برضى الوالدين وتوفيق الله عز وجل ” .

وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أنذرت مجموعة mbc بسبب ظهور ” الفارس ” الموقوفة على شاشتها.وأشارت الوزارة إلى أن إيقاف المذيعة لا يزال مستمرا.