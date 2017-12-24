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بالفيديو.. الحريري يغني ” هلا بالخميس ” مع منشد سوري

بالفيديو.. الحريري يغني ” هلا بالخميس ” مع منشد سوري
بيروت(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وهو يغني في بيت الوسط.

ودندن الحريري إلى جانب المنشد السوري معن برغوث، أغنية ” هلا بالخميس ” المشهورة. ويظهر المقطع رئيس الوزراء اللبناني وهو يسأل: ” بعد بكرا شو؟ ” ، ويرد برغوث عليه قائلا: ” هلا بالخميس… هلا بالرئيس ” .

 


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