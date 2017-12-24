بالفيديو.. الحريري يغني ” هلا بالخميس ” مع منشد سوري
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وهو يغني في بيت الوسط.
ودندن الحريري إلى جانب المنشد السوري معن برغوث، أغنية ” هلا بالخميس ” المشهورة. ويظهر المقطع رئيس الوزراء اللبناني وهو يسأل: ” بعد بكرا شو؟ ” ، ويرد برغوث عليه قائلا: ” هلا بالخميس… هلا بالرئيس ” .
#هلا_بالرئيس😁
أفخم سيلفي الشيخ سعد الحريري 🇱🇧
الشخصية المحبوبة والمتواضعة جداً
شكراً على استضافتكم دولة الرئيس ❤️@saadhariri pic.twitter.com/8Z58gXQThC
— معن برغوث (@m3nofficial) December 19, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24426 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه هههههههههههه
ونااااااااااااسه🤗🤗🤗