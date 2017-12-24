” كين ” يلحق بـ محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

استطاع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، أن يتساوى مع النجم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، فى صدارة ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 15 هدفا لكل منهما.

جاء ذلك بعدما سجل النجم الإنجليزي العديد من الأرقام القياسية بعدما سجل ” هاتريك ” قاد فريقه للفوز على مضيفه بيرنلى، بنتيجة 3/0، مساء أمس السبت، على ملعب ” تيرف مور ” ضمن الجولة 19 من الدورى الإنجليزى.

وعادل كين الرقم المسجل باسم ألان شيرر لأفضل سجل تهديفى فى عام واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى برصيد 36 هدفا لكل منهما، إذ أحرزها الأخير فى عام 1995.